Hulk punamonumente läheb taaskasutusse

Valitsuse meedianõunik Jevgenia Värä lausus, et kaardistatud objektidest 213 on sõjahauad koos mälestisega. Hauata mälestusmärke on kaardistatud 96, mälestustahvleid viis ning muid objekte kuus. Hindamise alamtöörühm andis soovituse eemaldada või asendada 244. 74 objekti hinnati neutraalseks ning nende säilitamine või eemaldamine on omaniku otsustada. Tänaseks on juba eemaldatud 57 objekti. Kaitseministeeriumi sõjahaudade komisjon on teinud otsuse ümber matta 54 ühishauda.