Valgamaa lühiuudised

Valga ringkonna aasta naiskodukaitsjaks nimetati Janika Kurvits

Kohe pärast Kaitseliiduga liitumist läbis ta baasväljaõppe ning hakkas end täiendamas käima teistel Kaitseliidu koolitustel. Ta jagab õpitut sageli ka teistes ringkondades ja samuti on abikoolitaja riigikaitselaagrites. Viimasel ajal on Kurvitsa kanda olnud Valga jaoskonna esinaise amet ning ta püüab mitmesuguste tegevuste kaudu leida teed kõikide jaoskonna liikmeteni.

Kuna Kurvits on läbinud ka mentori koolituse ja osalenud paljudel üritustel, on temast saanud nii mõnelegi ringkonna liikmele mitteametlik mentor. LEPM

Eakate päevakeskuse ideega minnakse edasi

Otepää vallavalitsuse sotsiaalteenistus kutsus hiljuti kõik huvilised Otepää noortekeskusesse eakate päevakeskuse idee tutvustamisele. Kohapeal lepiti kokku, et ideega minnakse edasi ja järgmine kohtumine on 7. detsembril, kui külla tulevad päästeameti esindajad, kes räägivad tuleohutusest.

Uuel aastal jätkuvad kooskäimised juba uue graafiku alusel, kavas on mitmesugused kohtumised ning soovi korral ka ekskursioonid. Väga oodatud on ka kaugemal elavad eakad, transpordivajadusest palutakse teada anda sotsiaalteenistusse. Sotsiaalteenistuse juhataja Kristin Leht loodab näha peagi ka julgeid härrasid liitumas seni naistest koosneva seltskonnaga. LEPM

Paganlik jõulutuur stardib Valgamaal

«Paganlus on tegelikult palju laiem mõiste, kui inimesed arvavad. Nimetus tuleneb ladinakeelsest sõnast paganus, mis tähistab maameest või talupoega. Üht- või teistpidi oleme me kõik paganate järglased. Mõnele on esivanemate tavad lihtsalt sügavama jälje jätnud,» ütles ansambli solist Marko Sigus turnee temaatikat kommenteerides.