Jane Mustrik: muutus algab meist igaühest

Ameerika jutlustaja ja ühiskonna reformija Henry Ward Beecher on öelnud: «Isegi kõige tagasihoidlikum inimene mõjutab mingil määral ühiskonda.» Inimesi on ühiskonnas väga palju, miljoneid ja miljoneid. Paljud mõtlevad, et mina olen vaid üks, üsna tühine persoon. Kuidas peaksin mina saama end ümbritsevat keskkonda muuta? Mul on ainult kaks kätt ja kaks jalga, üks pisike pea ja veel väiksem aju.