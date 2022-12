Arved Breidaks: julgeolek kooli kaudu

Küsimus on selles, kas asjad peavadki Eestis nii käima, et vallavanemal tuleb peale passida, millal tema erakond võimule saab, et siis ehitama hakata? Loomulikult ei peaks. Aga Eestis peaks olema selline regionaalpoliitika, mis võitab arvesse erandeid, milleks Värska gümnaasium oma piiriäärse asukohaga kahtlemata on. Sinna saavad õpilased tulla ainult kahest suunast – põhjast ja läänest. Võib-olla ongi sellises kohas kooli pidamine otsapidi ka julgeoleku küsimus.