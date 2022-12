Nursipalu polügooni vastased loovad rahvaliikumise

«Meie lähtepunkt on üheskoos mõelda, kuidas Nursipalu harjutusväljaku laiendamine ära hoida. See on meie vastutus ja kohustus,» ütles esmaspäeva õhtul Tsooru rahvamajas toimunud kogukondade rahvakoosolekul Nursipalu laiendamise vastaste üheks eestkõnelejaks kerkinud Kaspar Kurve (Rohelised). «Kerge see pole, sest meie vastas pole rumalad inimesed.»