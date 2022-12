Reka üritas tund aega mäest üles saada

Ardo Pendla sattus täna hommikul Värskast Põlva poole sõites Põlvamaal Rosma ristis nägema, kuidas suur reka üritas tulutult sealsest tõusust ligi tund aega üles saada. Sõiduk liikus Võru poole peaaegu et millimeetri haaval. «Kuna elan lähedal, tõin lausa kindluse mõttes maasturi, et vajadusel rekat aidata. Õnneks ei läinud seda vaja, reka sai lõpuks ise liikuma.»

Pendla sõnul on Rosma ristis varemgi autod kinni jäänud. «Seal on neid ennegi maasturite ja traktoriga üles veetud. Isegi sõiduautoga, millel haagis taga, ei ole saanud vahel üles,» lausus Pendla. Ta lisas, et kui soolatakse teid, siis tuleks seda teha vähemalt bussijaamani, mitte lõpetada ristist ainult 20 meetrit eemal.