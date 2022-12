Sirli Homuha: aasta tegijad ettevõtluses

Ettevõtjate elu pole kunagi lihtne olnud ning neil tulebki kohaneda väljakutsetega ja pidevalt uueneda. Kes jääb pikalt paigale, neil algab aegamööda tagasikäik. Nii väliseid kui sisemisi ettevõtlust mõjutavaid tegureid on palju ning täielikult ei suuda keegi tegelikku tulevikku ette ennustada. Seega on oluline kohanduda ning vaja on ka häid ja innovaatilisi juhte; ettevõtjaid, kes Lõuna-Eestil elu sees hoiavad. Viimane väide pole sugugi liialdatud – ettevõtluseta on piirkonnal raske toime tulla. On äärmiselt oluline, et ka tõmbekeskustest eemal oleks elu võimalik, luues siia töökohti, pakkudes teenuseid või tuues piirkonnale tuntust ja arengut.