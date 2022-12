Kuldar Leis: tugevad tööstused ja hullud ideed

Lõuna-Eesti parim ettevõte on AS Toftan, kelle tulemused käibe, kvaliteedi ja keskmise palga osas on sellised, et kiita võiks lehekülgede kaupa. Toftani puidutooted sõidavad Võrumaalt erisugustele kaugetele maadele ja ilmselt saaks päris hea mälumänguküsimuse, kas on mõni mõistlik riik, kuhu Toftan eksportinud ei ole. Saan seda küsida siis, kui auhinda lähme üle andma! Mul on enda personaalne nostalgialaks seoses Toftaniga aastast 1996, töötasin siis Hoiupanga Võru kontoris ja Toftani rootslasest projektijuht tuli panka arvet avama. Toona vaatasime võimalikku järjekordset saekaatrimeest umbusuga …