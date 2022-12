Kurtide spordiliit kuulutas parimateks valgalased

Parimad treenerid on Sergei Matvijenko ja Raimond Luts, kusjuures Luts on Tanel Visnapi treener.

Raimond Luts lausus, et olümpia oli küll edukas, aga nende eesmärk oli edukalt esineda ka sprindis ja see tänavu ei õnnestunud. «Nagu mina, sai ilmselt Tanel ka mingi viiruse ja seal, kus olid suured plaanid, see ebaõnnestus.»