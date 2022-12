Muuseumiöö keskendub liikumisele

Aastaid on muuseumiööd peetud ka Valga muuseumis.

Muuseumitöötajad valisid järgmise aasta 20. mail toimuva muuseumiöö teemaks «Öös on liikumist». Teema on seotud eelkõige riikliku liikumisaastaga, milleks aasta 2023 kuulutatud on ja mis keskendub tervislikele eluviisidele ja liikumisharrastusele.