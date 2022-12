Jaekett Lidl hiilib nii Võru kui ka Valga poole

«Tõsi, meil on kaugeleulatuvad laienemisplaanid ja oleme märganud ka Lõuna-Eesti elanike suurt huvi Lidli vastu,» lausus Lidl Eesti OÜ kommunikatsioonijuht Katrin Seppel. «Kuid praegu on konkurentsi tõttu veel liiga vara neid plaane detailsemalt avada. Palume Lõuna-Eesti inimestelt veel natukene kannatust, kuni asjad saavad paberile. Loodan, et järgmisel aastal on sellel teemal uudiseid.»