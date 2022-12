Vello Jaska: metsa tuleb kasutada targalt ja säästlikult

Pole kahtlust, et millalgi kauges minevikus hakkas meie esivanematel kuskil põlismetsas igapäevase enese elatamise kõrval tegutsedes arenema ka nende ilu- ja elutunnetus ning ajapikku ka mingisugune suhtluskeel – meie emakeel. Sestap võib öelda, et mets on osa meie kollektiivsest mälust ja kultuurist.