Punaristlased vaatasid tagasi organisatsiooni ajaloole

Suurejoonelises filmis nenditakse, et meie planeedil pole piirkonda, kus Punane Rist ei oleks tuntud. Kes aga teab liikumise asutaja Henry Dunanti nime? Tõestisündinud lool põhineva filmi tegevus leiab aset 18 kuu jooksul, mis eelnesid humanitaarorganisatsiooni loomisele. See on lugu visionäärist, kes oli oma ajast ees ning kes kirglikult uskus paremasse maailma.