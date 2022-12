Riigieelarve kindlustab õpetajatele hüppelise palgatõusu

Õpetaja töötasu alammäär tõuseb 2023. aastal 1412 eurolt 1749 eurole ehk 23,9%. Sellele lisatakse diferentseerimise fond 17%, mis võimaldab koolijuhtidel õpetajate töö- ja palgakorraldust paindlikumalt reguleerida. Kokku nähakse järgmise aasta riigieelarves õpetajate palkade kasvuks ette 106,6 miljonit eurot. Õpetajate arvestuslik keskmine palk tõuseb 2023. aastal 2048 eurole.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ütles, et on hea meel, et järgmise aasta riigieelarves on tähelepanu pööratud olulistele haridusvaldkonna teemadele. «On tähtis, et õpetajad oleks väärtustatud ja hüppeline palgatõus näitab, et nad seda on,» lisas ta.

Et tagada kvaliteetsele kõrgharidusõppele tasuta ligipääs ja õppejõudude konkurentsivõimeline palk, eraldati 2022. aastal riigieelarvest täiendavalt 10 mln eurot ning 2023. aastal kasvab kõrghariduse riigieelarveline tegevustoetus 15% ehk 175 miljonilt 201,5 miljoni euroni. Riigi eelarvestrateegias nähakse ette kõrghariduse tegevustoetuse kasvu ka järgnevatel aastatel 15% aastas.

Eestikeelsele haridusele ülemineku käivitamiseks on 2023. aasta riigieelarves ette nähtud 41 miljonit eurot. Sellest 15 miljoni euroga kaetakse juba käimasolevaid tegevusi ja nende laiendamist ning 26,1 miljoni euro eest algatatakse uusi tegevusi. Nelja aasta jooksul täiendavate rahaliste vahendite vajadus eestikeelele haridusele üleminekuks kokku suurusjärgus 300 miljonit eurot.

Üleminek eestikeelsele haridusele algab lasteaedades ning 1. ja 4. klassis 2024. aastal. Koalitsioonileppe järgi on eestikeelsele õppele üle mindud 2029. õppeaasta sügiseks.