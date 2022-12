FOTOD SÜNDMUSKOHALT ⟩ Põlvamaal hukkus elumaja põlengus mees

Kaheksa minutiga kohale jõudnud Põlva komando päästemeeskond leidis eest täisleekides maja, mille katus ja vahelaed olid juba sisse kukkunud. Päästetöö juhini jõudis info, et majas võis olla ka inimene.

Kell 12.55 leiti rusudest hukkunud, tõenäoliselt majaomanikust mehe jäänused, teatas Lõuna päästekeskus.

Hukkunuga põleng Põlva vallas Eoste külas. Lõuna päästekeskus

Sündmuskohal töötasid Põlva ja Räpina päästekomando päästemeeskonnad pääste- ja paakautodega.

Tulekahju tekkepõhjus on väljaselgitamisel.

Päästjad juhivad tähelepanu sellele, et kütteseadmete kasutamisel tuleb olla lahtise tulega ettevaatlik ning hoolimata külmast ajast hoiduda ülekütmisest. Korraga on ohutu kütta ahjutäis, siis vahet pidada ning päeva teises pooles võib kütta veel ühe ahjutäie. Igal kütteseadmel on kuumataluvuse piir, millest edasi küttes muutub seade ehitisele ja ümbrusele ohtlikuks. Üleköetud ahi hakkab lagunema ning võib ülemäära kuumenedes süüdata ümbruse.

Sellel aastal on Eestis tulekahjudes hukkunud juba 40 inimest, eelmisel aastal hukkus põlengutes kokku 39 inimest.

Lõuna-Eestis on viimased päevad olnud aga eriti traagilised: ööl vastu eilset hukkus Setomaa vallas Mikitamäel puhkenud kortermaja põlengus kolm meest.