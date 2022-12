Keskerakonna fraktsioon taunib käitumist seoses Nursipalu harjutusalaga

Keskerakond teeb riigikaitse eesmärkide saavutamiseks koostööd kõikide erakondadega ning pooldab erakondade ülese kokkuleppe sõlmimist ja kaitsekulutuste mahu tõstmist. «Samuti mõistame, et harjutuste läbiviimiseks ja liitlaste vastuvõtmiseks on vaja sobivat kohta. See kõik aga ei saa tulla meie inimeste kodude ja väärtusliku looduskeskkonna hävitamise arvelt. Oleme veendunud, et kaitseministeerium on antud ettepanekuga läinud kõige mugavama lahenduse teed ega ole põhjalikult kaalunud alternatiivseid võimalusi. Kui Eesti riigikaitse jaoks on selline harjutusväljak vajalik, siis tuleb Kaitseministeeriumil teha ettepanek algatada riigi eriplaneering, mille esimeses etapis kaalutakse sellise objekti sobivaimat kohta, kus negatiivsed mõjud on kõige väiksemad,» seisab avalduses.