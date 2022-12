PILDID ⟩ Otepää valla korrakaitsjad pälvisid tunnustuse

Jõustruktuuride esindajaid tänasid ja tunnustasid vallavanem Jaanus Barkala, vallavolikogu esimees Rein Pullerits ning vallavolikogu õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Tarmo Kosk.

«Tänan kõiki jõustruktuuride esindajaid panuse eest Otepää turvalisuse tagamisel! Olen alati öelnud, et riigi- ja kodanikukaitses sõltub kõik inimestest, sellest, kui hästi on nad ettevalmistatud. Otepää vallas on olemas need tublid inimesed, kelle peale saab alati kindel olla,» ütles Jaanus Barkala.