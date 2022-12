Eestit ähvardab veelgi tugevam lumemöll

Ilmateenistuse sünoptik Kairo Kiitsak hoiatas kolmapäeval, et umbes viie päeva kaugusel paistab Eestit ähvardavat üks veel tõsisem ilmasündmus: tormituul ja tugev lumesadu ehk kokku suisa lumemöll. Samas tõdes ta, et lõplikke järeldusi teha on veel vara, kuna mudelarvutused ikka trikitavad.