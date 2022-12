Rain Epler: Riigi usaldusväärsus on vastu taevast lastud

Jutud Nursipalu polügooni laiendamise plaanidest hakkasid Võrumaal ringlema juba aasta või rohkemgi tagasi. Esiti tilkus infot nende käest, kes teavad kedagi, kes teab midagi. Inimestel on ikka tuttavaid sõjaväes või ministeeriumis või parteiladvikus ja nii kuulevad nad oma allikatelt selle kohta, mida salajas plaaniti hoida.

Kui üks kuuleb, siis võid kindel olla, et ta räägib teiselegi, ja kolmas läheb juba ise pärima. Info on killustunud ja ebaselge ning hakkab levides moonduma. Üks kindel ja ettearvatav tagajärg on alati see, et inimestel tekib tunne: riik tahab varjamise abil neist üle sõita. Negatiivne foon edaspidisteks aruteludeks on loodud.

Kui siis ühel päeval ongi harjutusvälja laiendusplaan ametlikult laual ja ka siis ei anta infot inimestele, keda asi puudutab, rääkimata omavalitsustest, ongi negatiivsele foonile tekkinud jõuline vastuseis. Selles olukorras on head lahendust leida väga raske.

Inimesi, keda polügooni suurendamine ja suuremate relvade kasutuselevõtt puudutab, on ilmselt kümneid tuhandeid. Kui midagi tehakse riigikaitselisel eesmärgil, aga selle käigus võõrandub riigist maakonna jagu kodanikke, on õigustatud küsimus, kas me äkki nii riigi kaitsevõimet ei nõrgenda. Olen kindel, et enamik Lõuna-Eesti elanikest mõistab ja toetab riigikaitse tõhustamiseks vajalikke tegevusi. Aga kindlasti ei nõustu neist keegi sellega, et Eesti kagunurk muudetakse suures osas inimtühjaks harjutusväljaks.