Täna ja homme saab kauplustes Toidupangale toitu annetada

„Meie jaoks on väga oluline vähendada toidujäätmete teket ja sellega kaasnevaid keskonnamõjusid. Koostöö Toidupangaga on olnud suurepärane võimalus samaaegselt abistada vähekindlustatud peresid ning olla keskkondlikult vastutustundlikumad,“ sõnas Maxima Eesti tegevjuht Edvinas Volkas ja täiendas, et koostöö Toidupangaga sai alguse mullu novembris.

„Toidupanga abivajajate arv võrreldes eelmise aastaga on tõusnud ligi 40%, jõudes nädalas keskmiselt 20 000 inimeseni, kellest pea 8000 on lapsed. Toidukogumispäevade eesmärk on koguda lisaks päästetud toidule annetusi, millega saame lisada abivajajate toidukotti mitmekesisust. Oodatud on kauasäilivad tervislikud toidud, kuivained ja purgitoidud,“ rääkis Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn.