VIDEOLUGU ⟩ Antsla puhkemets võetakse osaliselt lagedaks

«See on hea, et plaani kinnitas volikogu, kes on ju kohaliku rahva esindus,» lausus RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo. «See plaan tähendab, et metsa majandatakse edasi samamoodi nagu seni. Siin on ka varem tehtud lageraiet, aegjärkset raiet, hooldusraiet; siin on metsa uuendatud, aga paraku on siin ka alad, mida üraskid on kahjustanud.»