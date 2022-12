Värska sanatoorium sai kaasaegsed taastuvenergia konteinerkatlamajad

Värska Sanatoorium hakkas energiakriisis otsima gaasiküttele asendust ning Adven kaalus kauaaegse kliendiga läbi kõik alternatiivid. “Võtsime aluseks pikaajalise vaate ja esimese asjana saime välistada põlevkiviõli, mis keskkonnamõju tõttu on pigem lühiajaline hädaabinõu. Hakkepuit ei olnud mõistlik suure alginvesteeringu vajaduse ning samal ajal keskmises mahus ja hooajaliselt kõikuva soojatarbe juures. Maasoojuse või järvevee kasutamine soojuspumbalahendusena ei olnud jälle sobilik seetõttu, et talvisel ajal vajavad siinsed hooned kõrget pealevoolutemperatuuri, mille jaoks soojuspump ei ole kõige tõhusam,” kirjeldas Melsas kaalutud valikuid.

Sobivaks lahenduseks valis Värska Sanatoorium kaasaegsed pelletikütusel konteinerkatlamajad. Melsase sõnul on see hea lahendus keskmise soojatarbega tootmisettevõtetes või suuremates hoonetes, nagu näiteks kaubanduskeskused ja spad. Neile pakub puidugraanulitel põhinev energialahendus stabiilset ja kulusäästlikku kütet, tagades samal ajal taastuvenergia kasutamise ja kohalikul kütteallikal põhineva tarnekindluse.

Arvestades alanud hooajaks prognoositud gaasihindu, on uue küttelahendusega soojatootmine üle 40% soodsam, arvesse võttes nii investeeringut kui ka katlamajade hoolduskulusid. “Pelletikütus on nii nüüd kui ka tulevikus oluliselt stabiilsema hinnaga. Jätsime siiski alles ka gaasikatlad – see võimaldab paindlikkust ja soojusenergiat saab edaspidi toota nii gaasist kui ka pelletist vastavalt sellele, kumb kütus on mõistlikuma hinnaga,” lisas Melsas.