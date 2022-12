PILDID ⟩ Vallamajja saabus jõulupuu, mis ehiti piparkookidega

Otepää vallavanem Jaanus Barkala sõnas, et hea meeskonnatöö on hästitoimiva asutuse üks alustalasid ning selleks, et meeskond saaks hästi toimida, on vaja, et osataks koos ühise eesmärgi nimel tegutseda. Olgu selleks kasvõi piparkookide küpsetamine.

«Oleme koos mitmetest kriisidest läbi käinud ning et oma töötajates luua jõulurõõmu- ja tunnet, tegin ettepaneku, et võiksime koos küpsetada nimelisi piparkooke ning ehtida nendega jõulupuud,» lisas ta.