INTERVJUU ⟩ Lavly Perling: julgeolek jääb inimeste kaitsetahteta tühjaks

Neljapäev tõi uudise, et USA suurendab oma sõjalist kohalolu Eestis. See paneb Võrumaal Nursipalu harjutusvälja laiendamise valguses küsima, kui palju inimesi peab lahkuma, et kõik üksused siia ära mahuks. Kui oleksite peaminister, kuidas te selle sõlme lahti harutaks?

Alustame sellest, et julgeoleku kõige tugevam alus on inimeste endi kaitsetahe. Sellest tuleb inimestega rääkida, oled sa siis peaminister või minister. Julgeolek on täna teema, aga julgeolek ilma inimeste toimetulekuta jääb tühjaks. Inimesed peavad tundma, et nad on riigi poolt hoitud ja õiglaselt koheldud, siis on nad valmis ka ise panustama ja riigi eest kas või surema.

See, mida inimesed vastu peavad saama, peab olema nende silmis tunnetuslikult õiglane. See pole nii, et võtame talu ära, anname korteri vastu – see ei ole õiglane. Kõiki neid peresid tuleb vaadata eraldi ja Eesti riik on nii suur ja tugev küll, et istuda neist igaühega maha. Olgem ausad, need lood on erinevad: kuskil on vanamemm vanuses 80 pluss, kes võib-olla tahabki arstiteenusele lähemale ja talle on korter asulas lahendus. Samal ajal on kuskil noor pere, kes on mõelnud sinna oma kodu rajada. Riik peab pakkuma võimalust, et vaatame, mis maatükki meil on võimalik vastu pakkuda.