Üldiselt talvel keegi metsa seenele ei lähe. Siis tahetakse minna näiteks rabasaarele või RMK lõkkekohta. Ütleme, et sõbrad lähevad ühest kohast teise poole tunniga, aga mina raalin välja, et lähen teist teed kahega. Kui olen kaks tundi kõndinud ja kuidagi pärale ei jõua, siis esimene asi, mis minust järele jäävad, on jäljed. Talvel on selles suhtes lihtne. Räätsa- või suusajäljed või siis saapajäljed. Ma ei soovita kellelgi talvel ilma räätsade või suuskadeta metsa minna. Lumesajuga püsib jälg kaks tundi veel nähtav, saab mööda oma jälgi tagasi minna. Eksimisvõimalus on siis väike.