«Olen väga rõõmus, et saan siin elatist teenida. Mul on tööl silt, et olen Ukrainast ning võin inimesi teenindada vene ja ukraina keeles. Veidi mõistan juba ka läti keelt, sest inimesed küsivad tihti samu küsimusi. Ukrainlastel on Valkas vedanud, sest keelebarjääri ei ole. Kui inimesed saavad teada, et oleme ukrainlased, räägivad nad meiega vene keelt,» lausus Grabovskaja.