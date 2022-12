Anett Kontaveit kogub oksjoniga raha koduta loomade heaks

Kuna lemmikloomade abistamine on Anett Kontaveitile väga südamelähedane, on ta varemgi koduta loomi toetanud. Möödunud aastal aset leidnud sarnase heategevusliku oksjoni kaudu kogus ta nende heaks 4565 eurot.

«Kahjuks on üsna tavapärane, et tänavalt või halbadest pidamistingimustest meie varjupaika saabuv loom on haige või vigastatud. Mitmed neist vajavad operatsioone ja muid veterinaarprotseduure, mis võivad osutuda väga kulukaks,» nentis Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa. «Tänu Anett Kontaveiti varasemale panusele oleme saanud terveks ravida ja uutesse kodudesse saata hulga loomi.»