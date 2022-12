Eakad saavad lihtsamini dokumente taotleda

Kui praegu on isikut tõendava dokumendi taotleja sõrmejälje andmete kehtivusaeg kuus aastat, siis uue eelnõu kohaselt ei pea vanemad inimesed enam nende dokumentide taotlemisel oma sõrmejälgi andma. Seega saavad nad dokumendi taotluse esitada PPA iseteeninduskeskkonnas, e-kirja teel või sotsiaaltöötaja abiga.

Siseminister Lauri Läänemets märkis, et sõrmejälgede võtmise nõue isikutunnistuse ja elamisloakaardi taotlemisel tuleneb Euroopa Liidu õigusest ning on kohustuslik kõikidele liikmesriikidele. Samas on ka Euroopa Liidu regulatsioon näinud eakatele inimestele ette erisuse, mis on väga inimlik ja mõistlik lähenemisviis.

«Seepärast otsustasime, et 1. septembrist 2023 ei ole vanemaealistel enam tarvis sõrmejälgi uuendamas käia. Paljudele on see kõrge ea ja terviseprobleemide tõttu väga keeruline, kuid nimetatud dokumentide omamine on kohustuslik ja ka igapäevases asjaajamises hädavajalik,» lisas minister.

Teistele vanusegruppidele säilib sõrmejälgede uuendamise kohustus tavapärases korras. See on oluline, kuna isikutunnistus on muu hulgas ka Schengeni-sisene reisimiseks sobiv dokument, mis peab olema turvaline ja kuhu kantud biomeetrilised andmed peavad olema võrreldavad.

«Biomeetria lisamine isikutunnistustele on Euroopa Liidu riikide vaheline kokkulepe, mille eesmärk on tagada paremini turvalisus ja julgeolek tõhusa isikusamasuse kontrollimisega. Euroopa Liit ja sealhulgas ka Eesti toetab võitlust identiteedipettuste ja isikut tõendavate dokumentide võltsimise vastu ning see on järjekordne samm kuritegevuse vastu võitlemisel,» ütles siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar.