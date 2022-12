Saesaare paisu hoidmisel võib abi olla riigikohtu lahenditest

Saesaare paisul uue veeloa andmisest keelduva eelnõu väljastas keskkonnaamet ASile Generaator 2. novembril. Amet on seisukohal, et Ahja jõe paisutamisest ja hüdroenergia kasutamisest tuleb loobuda, kuna ohustatakse Natura 2000 võrgustikku ja seatakse ohtu veekaitse. Dokumendis märgitakse sedagi, et paisul toodetav elektrienergia moodustab vaid ligi 0,04 protsenti Eesti taastuvast energiast, mistõttu sellel pole olulist rolli ning tegemist on arendaja erahuviga.