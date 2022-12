USA festival võttis programmi Eesti filmi saunasõpradest

««Savvusanna sõsarad» on minu esimene täispikk film. See on sündinud mu Lõuna-Eesti juurte pealt ja isiklikest kogemustest suitsusaunas ning selle tegemist alustasin juba seitse aastat tagasi,» rääkis Hints.

«Suitsusaunad on olnud sajandeid kohaks, kus naised on sünnitanud, ravitsenud ja saanud olla nii kehaliselt kui hingeliselt alasti. Sellest inspireerituna räägib minu film naistest, kes suitsusauna kaitsvas pimeduses kokku tulevad, oma sügavamaid saladusi jagavad ja kehasse kogunenud häbi ja valu maha pesevad. Kui meil on ümber sõsarkonna tugi, on ükskõik kui karm või piinlik läbielamine ületatav,» lisas Anna Hints.