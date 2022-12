Eelolev nädal algab tiheda lumesaju ja tuisuga

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva peamiselt pilves ilm. Kagu-Eestis hakkab lund sadama ja tuiskama, hommikuks muutub sadu juba laialdaseks. Kirdetuul tugevneb 7-11, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti kuni 22 m/s. Külma on 3-9 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab, sadu on mitmel pool tugev. Puhub kirdetuul 8-13, puhanguti kuni 20 m/s. Saartel ja rannikul on tuule kiirus 14-19, puhanguti kuni 26 m/s. Külma on 3-8 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves ilm, sajab lund ja tuiskab. Enne keskööd on sadu Eesti lääne- ja põhjaosas tugev. Puhub idakaaretuul 3-9, enne keskööd puhanguti 14 m/s. Saartel ja põhjarannikul on tuule kiirus 10-15, puhanguti kuni 24 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Külma on 4-9 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Vahetevahel sajab lund ja esineb pinnatuisku. Puhub idakaaretuul 3-9, saartel kirde- ja põhjatuul kuni 12, puhanguti 16 m/s. Õhtu poole tuul veidi nõrgeneb ja pöördub järk-järgult läänekaarde. Külma on 4-9 kraadi. Pärastlõunal läheb mõnevõrra külmemaks.