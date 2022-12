Aastavahetus toob Kanepi valla postiteenustes muudatusi

Vähese kohapeal teenuste kasutamise tõttu suletakse Kanepi postipunkt järgmise aasta alguses, kuid postiteenus ei kao kuhugi, vaid seda hakkab tooma koju või tööle personaalne kirjakandja. Et kohalikud elanikud saaksid harjumuspäraselt jõulupakid ja heade soovidega postkaardid teele saata ja kätte saada, siis on sulgemine plaanis tuleva aasta 1. jaanuaril. Kanepis saab jätkuvalt osta postmarke-ümbrikke Aid ja Kodu kauplusest ja pakke saata-saada kohalikust pakiautomaadist. Tavapäraselt jätkab tööd Krootuse postipunkt. Lisaks müüakse postmarke ja ümbrikke ka Coop Saverna Konsumis.

Koostöös omavalitsusega on kavas järgmise aasta esimeses pooles paigaldada Savernasse uus pakiautomaat. Valla esindajad on teinud veel ettepanekuid uute pakiautomaatide kohta ja nende paigaldamise üksikasjad ning ajakava on välja töötamisel.