Dirigent ja muusikapedagoog Külli Lokko pälvis väärika stipendiumi

Külli Lokko pälvib Eesti Rahvuskultuuri Fondi Gustav Ernesaksa nimelise allfondi koorimuusika edendamise stipendiumi kõrgetasemelise töö eest Eesti muusikaelu edendamisel ja Eesti muusika tutvustamisel üle maailma. Lokko on töötanud noorte lauljatega 30 aastat, korraldanud välisreise eri maailmajagudesse, osalenud rahvusvahelistel koorikonkurssidel ning korraldanud sadu kontserte Eestis ja välismaal.

Stipendiumi laureaat juhatab Elleri Tütarlastekoori ja E STuudio noortekoori, mida on nimetatud Tartu linna esinduskoorideks. Tänavusel kõrgetasemelisel Derry Rahvusvahelisel Koorifestivalil saavutas Elleri Tütarlastekoor esikoha ja kaks eripreemiat. E STuudio noortekoor pälvis 2020. aasta XV Eesti kammerkooride festivali A-kategoorias samuti esikoha ja eripreemia.

Aastast 2010 on Külli Lokko Heino Elleri Muusikakooli noorteosakonna kooristuudio juhataja ning ta juhib E STuudio koori-ja tantsukooli, mis avati 2018. aastal tema eestvedamisel.

Gustav Ernesaksa Fondi õppestipendiumi laureaat on noor dirigent Kaur Pennert, kes lõpetas 2020. aastal Tallinna Muusikakeskkooli kuldmedaliga. Praegu jätkab ta kooridirigeerimise õpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias bakalaureuse 3. aastal prof Hirvo Surva käe all ning lisaks täiendab end orkestridirigeerimise alal. Pennert juhatab Tapa segakoori Leetar ja on Tallinna Rotary klubi segakoori abidirigent.