«Me igaks juhuks tegime nii, et vältida õnnetusi koolibussiga,» märkis Haanja kooli direktor Saskia Sadrak-Tammes ja lisas, et väikestest küladest oleks lumetuisus tulek keeruline. «Tegime selle otsuse eelkõige transpordi tõttu, sest see on meie vastutada. Lasteaed on küll lahti, sest seal vastutavad transpordi eest vanemad.» Direktor lisas, et homme loodetakse siiski tavapärase õppetööga jätkata.