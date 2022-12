Bussid end lumeuputusest vägisi läbi pressima ei hakanud

Valgamaa ühistranspordikeskuse tegevjuhi Liia Rätsepa tõdemusel ei olnud olukord kõige hullem. «Bussijuhtidele sai öeldud, et kui madalama klassi teed on ikka lahti ajamata, siis lihtsalt ei lähe sinna. Ükski liin ära jäänud pole. Küll on hilinemised stabiilsed – kohati kuni 30 minutit. Aga see on tänaste teeoludega arusaadav.»