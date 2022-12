Pihkva sõduri lesk ja ema vaidlevad hukkunu matusekoha üle

Hukkunud sõduri lesk Aleksandra Egorova kirjutas oma loo Pihkva kuberneri kodulehel, paludes oblasti juhilt abi ja sekkumist, et ta saaks matta surma saanud mehe Võbutõ küla kalmistule. Sinna on maetud ka paljud teised Pihkva piirkonnast pärit sõdurid, kes alates veebruari lõpust on Ukrainas hukka saanud.