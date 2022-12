Jaanika Elias: tõsielusaadetel on oma koht

Paljud on uurinud, miks need sarjad mind huvitavad, sest tihti on need labased ja ette tuleb ka näiteks purjus inimeste lällamisi. On olnud ka sarju, kus eelpool nimetatud jooned lausa valdavad on. Tänavu on aga tõsielusaadete maastik minu meelest natuke kvaliteetsemaks läinud. Näiteks «Villa» ja «Vallalise kaunitari» puhul pole küsimus enam see, kes end kõige kiiremini purju joob ja avalikult häbiposti satub, vaid toimuvad põnevad vestlused ja ka mängud. Mul on selle üle ainult hea meel, sest mulle meeldib omajagu teiste elu jälgida – mis seal salata.