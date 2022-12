Põlvamaa kahe kortermaja kohtusaaga jätkub

Keskuse tee 13 elanik Jaanika Kivi sõnas, et neil on elektriühendus nüüd majas küll olemas, kuid siiani ilma lepinguta. Oktoobris tekkiski vaidlus selle üle, et Elektrilevi soovis Keskuse tee 13 ja Keskuse tee 17 majadele teha ühisostu võrgulepingu, mis tooks kaasa voolutugevuse vähendamise praeguselt 66 amprilt 40 peale. Elanikud polnud sellega aga nõus, samuti sooviti üksik­ostu võrgulepinguid.