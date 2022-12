Uute jalgpallihallide kohal ripub küsimärk

«Eesmärk on hinnata omavalitsuste endi võimekust ning arutada, kuidas Lõuna-Eesti finantseerimismudel üles ehitada,» lausus kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn. «Kui kõik maakonnad oleksid valmis korraga hallid üles ehitama, oleks mudel ühesugune. Kui suudame need aga panna aastate lõikes teatud järjekorda ning see on muude laenukohustuste ja finantsvõimekusega kooskõlas, saaksime kasutada teist mudelit. Loodame, et tekib arutelu, siis saame teha valikuid.»