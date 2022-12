Teadmata kadunud mees leiti Kanepi vallast

Õige pea pärast abipalve avaldamist sai politsei vihje, et kirjeldusele vastav sõiduk, millega võib liikuda kadunuks jäänud mees, on parasjagu Kanepi vallas teeservas. Patrull läks infot kontrollima ning tuvastas, et sõiduki juures askeldas tõepooest Kaimar, kelle asukoht oli lähedastele reedest saati teadmata. Mehega on õnneks kõik korras ja abi ta ei vaja.