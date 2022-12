Honda paiskus libedal teel katusele

PPA pressiesindaja Kerly Virga andmeil sai häirekeskus täna kella 12.50 paiku teate, et Võru vallas Hutita külas sõitis sõiduautot Honda juhtinud mees teelt välja nii, et auto paiskus katusele. Autojuht märkis, et masin läks kurvi võttes libedal teel vibama ja seetõttu ta ka kraavis sõidu lõpetas. Kiirabi viis kaasreisija tervisekontrolliks haiglasse, autojuht viga ei saanud.