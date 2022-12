Kütusemüüjad langetasid taas hindasid

"Maailmaturu valmistoodete hinnad on viimase nädala olnud languses, mis võimaldas Circle K-l alandada nii mootoribensiini kui diislikütuse jaehinnad viimase üheksa kuu madalaimale tasemele. Nii soodsat kütusehinda nägime Eestis viimati märtsi alguses," märkis Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

Tema sõnul on maailmaturu hinnalanguse taga majanduse nõrk väljavaade, mis kaalub üles võimalikud tarnete vähenemised. "Kuigi jätkuvalt valitseb ebakindlus, milline saab olema Vene naftasanktsioonide mõju ja kuidas mõjutab nõudlust Hiina COVID-19 piirangute leevendamine ning keskpankade rahapoliitika, on ebakindlus eesoleva majanduslanguse osas üks suurimaid mootoribensiini ja diislikütuse sisseostuhinna mõjutajaid," selgitas Sassi.

Mootorikütuse hindasid langetati ka Neste tanklates. Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste kommenteeris, et ostuhinna langusest tulenevalt langetati nii bensiini kui diislikütuse hinda 6 senti liitri kohta.

AS Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna kinnitas, et ka nende teeninindusjaamade kütusehinnad langesid. Alexela teenindusjaamades on bensiini ja diisli hinnad pärast tänast hinnalangust samuti 1,699 eurot liitrist.