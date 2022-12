RMK katsetas Ess-soos turbasambla külvi

Suurim taastatav ala on tänavu Alutaguse rahvuspargis, kokku 1320 hektarit. Sealsele Puhatu soostikule on kõige enam mõju avaldanud põlevkivi kaevandamine ja kuivenduskraavide rajamine.

Võrumaal asuva Ess-soo endise kaevandusala taastamistööde käigus külvati möödunud sügisel 18 hektarile turbasammalt. Sammal külvati üheksakümnendate aastate lõpus maha jäetud freesturbaalale, kus ligi 20 aasta jooksul pole soole omane taimestik õieti taastuma hakanud.

RMK looduskaitsespetsialisti Priit Voolaiu sõnul on praegu vara veel hinnata, kui edukaks turbasambla laotamine osutus. „Tänavune suvi oli väga kuiv ja vahepeal oli hirm, et see rikub plaanid ära, aga õnneks säilis taimestumiseks piisav hulk turbasamblakogumikke. Paar järgnevat aastat annavad selgema vastuse,“ tõdes Voolaid. Erinevate väljakute veetase on Ess-soos keskmiselt päris hästi paika saanud.

Soode taastamine on töö, mille tulemuse nägemiseks kulub aega. Kuivenduskraavide sulgemise tulemuslikkuse hindamiseks on rajatud taastatud soodesse sadakond seirekaevu, mille abil saab teada, kui kõrgel vesi maapinna suhtes on. Vajadusel tehakse täiendavaid töid, et saada veetaset soovitud tasemele.

Soid on vaja taastada, sest need on elupaigaks paljudele haruldastele taime- ja loomaliikidele, samuti on sood märkimisväärsel hulgal süsinikku siduvad ökosüsteemid ja puhta vee varude hoidjad.

„Taastamistööd oleme lõpetanud kuues soos: Metsakülas, Unakveres, Übinal, Visjal, Ess-soos ja Nigulas, tööd on pooleli veel Alutaguse rahvuspargis,“ rääkis RMK looduskaitsetööde juht Küllike Kuusik. „Loodame ka seal tööd lõpetada sel kuul, kui ilm vähegi lubab.“