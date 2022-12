Abivalmis linlane päästis külmetava tüdruku

Mees uuris, mis asjaoludel laps seal on ning sai aru, et tüdruk oli tulnud lasteaiast Mõmmik. «Küsisin, kas ta on hädas. Ta ütles, et ootab issit, kuid kuhu issi läks, ta ei teadnud. Tuli välja, et tüdruk elab linnast väljas. Mõtlesin, mida teha, ja andsin talle jope. Olen täiskasvanud inimene, väike külm ei tee mulle midagi. Siis helistasin politseisse. Üle poole tunni läks mööda. Minut või poolteist enne korravalvureid tuli isa, kes küsis, kuidas laps siia sai ja ütles, et ta oleks pidanud hoopis noortekeskuses ootama.»