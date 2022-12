Rahasüst toob Valga noortekeskusesse moodsamad tingimused

Noortekeskus tegutseb Kuperjanovi tänaval asuvas muinsuskaitsealuses hoones. Kultuurimälestiste registri andmetel on see väikelinna jõukama keskklassi esindusvilla tüüpi elamu 20. sajandi algusest, mis säilitanud algse välisilme.

Paraku on sealsed tingimused ajale jalgu jäänud. Puuduvad normidele vastav valgustus ning ventilatsioon. Ka on energia kokkuhoiuks vaja uusi kütte-, elektri- ning vee- ja kanalisatsioonisüsteeme. Ahikütte asemele kuluks ära kaugküte. Soojustagastusega õhutussüsteem tagaks energiatõhususe ja kvaliteetsema sisekliima. Remonti vajab ka fassaad. Kõik need mured lahendab investeering, milleks riigi tugiteenuste keskus toetust on lubanud. Samuti tulevad kinnistule päikesepaneelid.