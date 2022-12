Puidutööstuses tekkis paras segadus

Häirekeskus sai teate, et et Põlvas Pärnaõie tänaval asuvas puidutööstuse katlamajas töötab tulekahjualarm, 15. detsembril kell 00.41. Päästjad selgitasid, et tööle oli hakanud ka sprinklersüsteem, kuid tulekahju ei olnud. Kohale tulnud tehnik selgitas, et ilmselt oli tulekustutussüsteemi käivitanud sprinkleri peale vajunud puupruss. Väljalülitunud katlast hakkas omakorda suitsu tulema, ühtlasi tekkis ruumi palju auru.