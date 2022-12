GALERII ⟩ Kanepi uus suurpood avas uksed kaks ja pool kuud tähtajast varem

Coop Põlva juhatuse esimees Kristo Andersoni sõnutsi oli tähtaeg tõepoolest 1. märts. «Kui ehitamist alustasime, oli materjalide kriis, mistõttu ehitaja ei julgenud varasemat aega lubada. Aga õnneks kõik edenes ja OÜ Tesron Ehitus oli tõesti supertasemel. Ka sisustusega läks hästi – üksnes IT-kottermann tuli sisse, mistõttu iseteeninduskassasid me avapäeval tööle ei saanud. Riistvara on paigas, aga tarkvara pool vedas alt. Eestis on sadu poode avatud ja kusagil pole sellist probleemi olnud. Aga näe – juhtus just meiega,» kahetses kaubandusjuht.

Võrreldes Saverna Konsumiga on Kanepi pood Andersoni ütlusel mõnevõrra suurem - kaubanduspinda on 530 ruutmeetrit -, tänu millele on ka kaubavalik kuigivõrd parem. Töötajaid on ametis üheksa. «Ühe töötaja tõime üle Põlgastes suletud kauplusest, ülejäänud on kõik senisest Kanepi poest. Mujalt ei olnudki vaja kedagi võtta,» märkis ta.