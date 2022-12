GALERII JA VIDEO ⟩ Lõuna-Eesti aasta toode hiilgab uudsusega

Lambavillast eraldub lagunemise käigus lämmastikku, kaaliumit ja fosforit ning graanul on hea selle poolest, et laguneb aeglaselt. «Hapniku ja niiskuse toimel kestab see protsess sõltuvalt pinnasest kolm kuni kaheksa kuud,» rääkis Veskimeister.

Villatoode OÜ kolmel osanikul hakkas lambavillaväetise mõte idanema eelmise aasta kevadel. Väetisetehase osanik Veiko Raime, kellel on ka väike lambafarm, tõdes tollal, et suur osa lambavillast jääb Eestis kasutult seisma.

Eestis on 65 000 kuni 80 000 lammast: kui igaühelt pügatakse aastas kaks-kolm kilo villa, teeb see kokku vähemalt 160–170 tonni. «Kudujad kasutavad ära hinnanguliselt vaid kuni kolm tonni,» teab Veskimeister. «Vill aga ostetakse põhiliselt lõngana sisse.»

Nii asutatigi ettevõte, mille omanike ringi kuulub ka Räpina paberivabriku endine juht Mihkel Peedimaa. Raime otsis internetist välja, mida maailmas peale lõnga veel lambavillast tehakse. «Meid kõnetas mõte, et puhastamata ja pesemata vill on granuleerituna väärtuslik väetis,» lausus Veskimeister.

Tema sõnul on järgmiseks aastaks juba villa kokku ostetud, samuti on ette toodetud graanuleid. «Kui räägime praegu juba kümnetest tonnidest, siis järgmisel aastal on Eestis toorainet veel omajagu üle. Samas on meile lambavilla müügiks pakkumisi juba tulnud ka Lätist ja Leedust.»