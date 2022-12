Uuest aastast laieneb diabeediravi kättesaadavus

Samuti võimaldatakse insuliinipumbaravi kuni 26-aastaseks saamiseni 19–25-aastastele 1. tüübi diabeediga patsientidele, kes ei ole eelneva kuue kuu jooksul pideva glükoosimonitooringuga ravieesmärke saavutanud, kuid kes on pumbaraviks motiveeritud.

«Viimastel aastatel oleme haigekassa rahastusel oluliselt suurendanud meditsiiniseadmete kättesaadavust diabeediga patsientidele. Mul on hea meel, et tasapisi saame pakkuda vajalikke seadmeid tasukohasema hinnaga rohkematele inimestele,» ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson.

Meditsiiniseadmete loetelu määruse muudatusega laieneb haigekassa rahastusel insuliinipumbaravi saajate ring ligi 300 patsiendi võrra, kelle jaoks on pumbaravi osutunud sobivaks. Samuti laieneb haigekassa soodustus neile, kes seadme kasutamisest igapäevaselt suurt abi võivad saada, kuid kes seni sihtrühma ei kuulunud.

Vastavalt haigekassale esitatud ettepanekutele muudetakse uuest aastast insuliinipumpade, insuliinipumba infusioonivahendite, insuliinipumba reservuaaride, pideva glükoosimonitooringu komplektide, glükoosisensorite ja uriinikogumiskottide hüvitamise tingimusi, mis võimaldavad patsienditele nende meditsiiniseadmete parema kättesaadavuse.

Lisaks laiendatakse pideva glükoosimonitooringu süsteemide väljakirjutamise õigust sisearstidele. Kuna pideva glükoosimonitooringu süsteemi puhul on oluline nõustamine ning patsientide oskused ja motivatsioon tehnoloogiat kasutada, siis on varem piiratud täiskasvanutele väljakirjutamise õigust endokrinoloogide ja lastearstidega, kellel on diabeediravi juhtimisel peamine roll. Sisearstidele ravi määramise õiguse andmine on vajalik, sest osades piirkondades tegelevad raviasutustes 1. tüübi diabeediga täiskasvanud patsientide ravi ja nõustamisega sisearstid, teatas sotsiaalministeerium.

Meditsiiniseadmete loetelu muudatuste kogumõju haigekassa eelarvele on ligi 1,8 miljonit eurot, millest ligi 1,2 miljonit moodustab diabeedihaigetele mõeldud pumbaravi hüvitamistingimuste laiendamine. Kokku hüvitab haigekassa 2023. aastal prognooside järgi meditsiiniseadmeid ligi 19 miljoni euro eest.