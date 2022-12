Valgalasest sopran lummas kontserdipublikut

Küsisin Targolt, milliseid emotsioone tekitab temas Singi looming. «Kuldar Singi hiline vokaallooming on heakõlaline ja paeluv. Selles on dramaatikat ja naiivsust, helgust ja õudust,» rääkis laulja. «Otsustasin läheneda süvitsi tema elu ja persooni uurimisse, et minu interpretatsioon tema olemusega kooskõlas oleks. Arvan, et see mul õnnestus. Valisin ka mõned tehnilised võtted selleks, et tema isiku mässumeelsust kajastada. Loodan, et ta oleks minu interpretatsiooni üle rõõmustanud.»